Kolejna osoba z zarzutami ws. morderstwa Iwony C. Areszt dla ojca poszukiwanego przez policję Pawła K.

Józef K., to czwarta osoba, która usłyszała zarzuty w tej sprawie. Wcześniej za Pawłem K., synem Józefa K., wydano list gończy oraz zarządzono jego poszukiwania. Pawłowi K. zarzuca się popełnienia zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Kolejne trzy osoby, które usłyszały zarzuty w tej sprawie to Leszek W., Grzegorz J. i Renata G.-D.

Leszek W., były policjant, usłyszał zarzut nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz poplecznictwa). Zarzut popełnienia takich samych przestępstw usłyszał również podejrzany Grzegorz J. Natomiast Renata G.-D usłyszała zarzut popełnienia czterech przestępstw składania fałszywych zeznań.

Wobec wszystkich podejrzanych, na wniosek prokuratura, sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Zabójstwo Iwony C.

Do tragedii doszło wieczorem 13 sierpnia 1998 roku. 17-letnia Iwona C. wyszła na spotkanie ze swoją przyjaciółka. Dziewczyny poszły do pobliskiego pubu, z którego wyszły około godziny 21, a następnie rozstały się w pobliżu rynku. Następnego dnia zwłoki Iwony znaleziono w pobliżu wału przeciwpowodziowego, niedaleko jej domu w Łęce Szczucińskiej w woj. małopolskim. Ciało 17-latki było zmasakrowane, a sekcja zwłok wykazała, że dziewczyna została uduszona. Biegli ustalili, że napastnik związał ją, następnie bił, używając przy tym sztachet. Na koniec udusił swoją ofiarę, zaciskając drut na jej szyi.

Mimo wyznaczenia nagrody, sprawcy zdarzenia nie udało się ująć. W 2008 roku sprawa trafiła do ekspertów z krakowskiego Archiwum X. W 2012 roku śledztwo zostało umorzone po raz kolejny, jednak po dwóch latach podjęto decyzję o wznowieniu postępowania. Pod koniec lutego tego roku sprawa została przeniesiona do Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, co doprowadziło do przełomu w śledztwie w sprawie zbrodni sprzed 18 lat.