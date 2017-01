Małżeństwo rozmawia ze sobą po raz pierwszy od 20 lat. Co ich poróżniło?

Mimo, że małżeństwo mieszka pod jednym dachem, wcale ze sobą nie rozmawia. Jak się okazało, mężczyzna obraził się na żonę, że po urodzeniu dzieci, nie poświęca mu tyle czasu, co wcześniej. Postanowił wówczas, że więcej nie odezwie się do żony i udało mu się tej obietnicy dotrzymać przez 20 lat.

Relacje między rodzicami postanowił załagodzić ich 18-letni syn Yoshiki, który zgłosił małżeństwo do telewizyjnego show, które miało ich pogodzić. Wcześniej zarówno on, jak i jego dwie siostry - 21- i 25-letnia - poinformowali, że nie słyszeli nigdy, żeby rodzice ze sobą rozmawiali.

Para zgodziła się wystąpić w programie. W ramach niego spotkali się w parku w miejscowości Nara, do którego kiedyś wybrali się na pierwszą randkę. Tam mężczyzna, po raz pierwszy od 20 lat, odezwał się do swojej żony. – Dawno nie rozmawialiśmy – zaczął Japończyk. – Byłaś tak bardzo skupiona na dzieciach. Yumi, wiele przeszłaś. Chcę, żebyś wiedziała, że za wszystko ci dziękuję – dodał. Obiecał też, że to już koniec „cichych dni”.