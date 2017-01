Żył z nożyczkami w brzuchu. Nie zorientował się przez 18 lat

Lekarze ze szpitala w Hanoi przylecieli do prowincji Thai Nguyen na specjalną operację 54-letniego pacjenta. Okazało się, że 18 lat wcześniej inni medycy, operujący po wypadku tego samego mężczyznę, przez nieuwagę zaszyli w jego ciele zapomniane nożyczki chirurgiczne. Dopiero w grudniu tego roku dokładne prześwietlenie wykazało obecność ciała obcego w organizmie mężczyzny. Do odkrycia doszło przy okazji kolejnego wypadku z udziałem tego pacjenta. Badający go lekarze nie mogli uwierzyć własnym oczom.

Rzecznik ministerstwa zdrowia Wietnamu podał mediom informację, że 54-letni mężczyzna od 18 lat żył normalnie i jadł oraz pił bez żadnych problemów. Zardzewiałe, 15-centymetrowe nożyczki wydobyto z ciała pacjenta po trwającej 3 godziny operacji. Według pierwszych informacji, 54-latek czuje się dobrze. Sprzęt chirurgiczny znajdował się tuż obok jego żołądka i był przyrośnięty do okolicznych organów. Według wszelkiego prawdopodobieństwa pozostawili go tam lekarze operujący mężczyznę w 1998 roku, po innym wypadku samochodowym z jego udziałem. Obecnie trwają poszukiwania chirurgów, którzy dopuścili się tak poważnego zaniedbania.