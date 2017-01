103 osoby ranne w wypadku pociągu w Nowym Jorku. Władze mówią o wielkim szczęściu

– To jasne, że pociąg powinien był zatrzymać się przed blokadą na końcu stacji. Nie zrobił tego – mówił Tom Prendergast, szef firmy zajmującej się komunikacją miejską w Nowym Jorku. – To stosunkowo niewielki wypadek - oceniał gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo. - Na szczęście... biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, to był naprawdę niewielki wypadek – podkreślał. Ratownicy zwracają uwagę na fakt, iż szyna torów przebiła podłogę wagonu. Fakt, iż żaden z pasażerów nie poniósł śmierci w środowym wypadku można uznać za wyjątkowo szczęśliwe zrządzenie losu.

Do zdarzenia doszło około godziny 8:20 rano, w godzinach porannego szczytu. Zatłoczona kolejka podmiejska wioząca ludzi do pracy nie wyhamowała na stacji Atlantic na Brooklynie. Przednie wagony wypadły z szyn, a czoło kolejki uderzyło w pancerne blokady. – Podnosiłam się właśnie z fotela, kiedy nastąpiło głośne zderzenie. Poleciałam najpierw do przodu, a później do tyłu – mówiła stacji CBS New York jedna z pasażerek. – To był totalny chaos. W pociągu pojawił się dym, a my siedzieliśmy w szoku – dodawała.

Według nowojorskich służb, pociąg uderzył w peron lub w blokady z bardzo małą prędkością. Mimo to lokalne władze doliczyły się aż 103 rannych. Naoczni świadkowie mówią głównie o połamanych rękach i nogach, zakrwawionych twarzach i urazach kręgosłupa. Podziemna stacja Atlantic zlokalizowana jest w pobliżu Barclays Center na Brooklynie. Na tym obiekcie swoje mecze rozgrywa drużyna koszykówki z NBA Brooklyn Nets oraz zespół hokejowy z NHL New York Islanders. W momencie wypadku w pociągu znajdowało się około 600 osób.