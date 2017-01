Zbiorowe napastowanie kobiet w Sylwestra. Obcokrajowcy „powtórzyli Kolonię” w Austrii

Na głównym placu miasta w noc sylwestrową zebrało się 25 tys. ludzi, aby uczcić nadejście nowego roku. Zabawę zepsuły jednak grupy młodych mężczyzn, według policji bez wątpienia obcokrajowców. Napastnicy tańcząc zbliżali się do nieświadomych zagrożenia uczestniczek sylwestrowej fety, po czym z zaskoczenia łapali je za piersi i w kroczu. Tego typu sytuacje zgłosiło już 18 kobiet biorących udział w sylwestrowych imprezach w całym kraju. Ernst Kranebitter z lokalnej policji twierdzi, że nigdy wcześniej w Innsbrucku podobne zdarzenia nie miały miejsca. Szokowała go zwłaszcza skala przestępstw i zorganizowane działanie sprawców. Policji do tej pory nie udało się poznać tożsamości napastników. Amatorskie nagranie telefonem było nie dość dobrej jakości.

Sylwestrowe ataki w Kolonii

Przed rokiem w Kolonii w ścisłym centrum miasta dochodziło do setek napaści na kobiety, w tym większości na tle seksualnym. Przestępstwa popełniali w przytłaczającej większości uchodźcy z Afryki Północnej, którzy atakowali w dużych grupach. Przez kilka dni od Sylwestra niemieckie władze i media głównego nurtu milczały o incydentach w Kolonii. Po pewnym czasie wyszło na jaw, że politycy naciskali na dziennikarzy, aby nie opisywali sprawy w mediach.