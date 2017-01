Policja poluje na sprawców napadu na Kim Kardashian. Zatrzymano 16 osób

Aresztowania są skutkiem zakrojonej na szeroką skalę akcji policji. Według „Daily Mail”, zatrzymano 16 mężczyzn w wieku od 50 do 72 lat. Większość z nich ma kryminalną przeszłość z powodu podobnych przestępstw. Policja namierzyła przestępców dzięki śladom DNA, które odkryto w obrabowanej rezydencji. Przeszukiwane są mieszkania zatrzymanych. Śledczy chcą znaleźć dowody na to, że mają oni związek z napadem na amerykańską celebrytkę. „Daily Mail” informuje również, że policja nie wyklucza kolejnych aresztowań. Na celowniku znalazły się sklepy jubilerskie w centrum Paryża, w których sprawcy mogli sprzedać zrabowaną biżuterię.

Napad na Kim Kardashian

Na początku października ubiegłego roku amerykańska celebrytka Kim Kardashian została napadnięta podczas pobytu w Paryżu. Jak donoszą media, dwaj zamaskowani bandyci mieli "trzymać na muszce" żonę Kanye Westa. Po tym, co się stało, raper przerwał swój koncert w Nowym Jorku.

Do luksusowej rezydencji, w której przebywała Kim Kardashian, około 3 nad ranem czasu lokalnego włamało się pięciu mężczyzn. Jak informuje policja, napastnicy mieli na twarzach maski narciarskie oraz kurtki. Złodzieje grozili Kardashian bronią, następnie związali ją i wrzucili do łazienki. Łupem złodziei padła szkatułka z biżuterią o wartości 5-6 mln euro oraz pierścionek o wartości 4 mln euro. Portal France Info podawał, jednak, że łączna wartość zrabowanych przedmiotów mogła sięgać nawet 16 mln euro. Napastnicy uciekli z miejsca zdarzenia. 36-letnia gwiazda reality show przyjechała do stolicy Francji na Paris Fashion Week wraz z matką - Kris Jenner i siostrą - Kendall Jenner.