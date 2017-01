Wegance protestującej przeciwko krowim dzwonkom odmówiono szwajcarskiego paszportu. „Bo była irytująca”

Holenderska aktywistka i radykalna weganka Nancy Holten od dłuższego czasu prowadzi kampanię, w której domaga się uwolnienia krów od ciężkich dzwonków. Nie podoba się to Szwajcarom, którzy odwołują się do tradycji i obyczajów. Kobiecie odmówiono już po raz drugi, właśnie ze względu na jej „irytujące” działania na rzecz krów. 42-latka protestuje też przeciwko wyścigom prosiąt.

Jako matka dzieci ze szwajcarskim obywatelstwem, 42-letnia weganka od dłuższego czasu starała się o paszport tego kraju także dla siebie. W swojej miejscowości nie cieszy się jednak sympatią szwajcarskich sąsiadów, którym podpadła ostrą walką o prawa zwierząt. – Krowi dzwonek wydaje hałas stu decybeli. To porównywalne z młotem pneumatycznym. My nie chcielibyśmy mieć czegoś takiego wiszącego nam przy uszach przekonuje w licznych wywiadach. – Zwierzęta noszą 5 kg przywiązanych do szyi. Powoduje to różne urazy – mówiła w rozmowie z gazetą „Daily Mail”.

W pierwszym podejściu w 2015 roku na naturalizację Holenderki przystały już lokalne władze. Pomysł odrzucili dopiero mieszkańcy, którzy większością 144 spośród 206 głosów zablokowali procedurę. W drugiej próbie również spotkała się z odrzuceniem. Jej ostatnią nadzieją są jeszcze regionalne władze - rząd kantonu Argowii. – Myślę, że byłam zbyt natarczywa i zbyt często mówiłam to co myślę – przyznaje kobieta. Jej słowa potwierdza wypowiedź Tanji Suter, przewodniczącej lokalnej Partii Ludowej Szwajcarii. – Wkurza nas i nie szanuje naszych tradycji – mówiła.