Wytresowała krowę, bo nie miała konia. Zobacz, jak skacze przez przeszkody

O historii młodej dziewczyny z Nowej Zelandii pisał m.in. „Guardian”. Hannah Simpson siedem lat temu zaczęła tresować krowę. Przyznała, że wcześniej dwa razy jeździła na kucyku i na owcy. Nauka przyniosła imponujące efekty. Obecnie krowa, która nazywa się Lilac potrafi pokonywać przeszkody o wysokości 1,4 metra. Zwierzę robi to jednak tylko wtedy, gdy ma na to ochotę. – To jest krowa i nie mogę się spodziewać, że będę jeździć na niej tak samo, jak na koniu - powiedziała Simpson w rozmowie z „Guardianem”.

Hannah publikuje na Instagramie zdjęcia i nagrania z krową. Jej profil staje się coraz bardziej popularny. 18-latka na co dzień pracuje na farmie i stwierdziła, że Lilac musi być wyjątkowa. Dziewczyna próbowała bowiem jeździć także na innych krowach, jednak bez większych sukcesów.

Dwa lata temu Hannah Simpson dostał już konia, ale przyznaje, że wciąż woli jeździć na krowie. Nastolatka zapewniła również, że nie ma zamiaru uprawiać jeździectwa zawodowo, ponieważ nie czuje potrzeby rywalizacji.