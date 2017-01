Popularny sklep internetowy oferuje polską flagę jako...wycieraczkę

Wycieraczkę w barwach polskiej flagi narodowej można kupić w popularnym na całym świecie sklepie internetowym Amazon. Jeśli ktoś chciałby dokonać zakupu, musi się liczyć z wydatkiem w wysokości około 30 dolarów (bez kosztów wysyłki). Przedmiot o wymiarach 71x50 cm jest, jak zapewnia sprzedawca, wykonany z trwałego materiału poliamidowego. Serwis przygotował również specjalną ofertę dla fanów footballu – na niektórych wycieraczkach w barwach flagi narodowej umieszczono piłkę nożną. Warto jednak podkreślić, że sklep internetowy Amazon oferuje również wycieraczki przypominające flagi innych państw m.in. Włoch, Niemiec, Hiszpanii czy Stanów Zjednoczonych.

Wielu internautów jest oburzonych ofertą sklepu. Twierdzą, że jest to forma znieważenia flagi, co w świetle polskiego kodeksu karnego stanowi przestępstwo z artykułu 137 za popełnienie którego grozi grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności do 12 miesięcy. Niektórzy użytkownicy sklepu internetowego Amazon domagają się w tej sprawie interwencji polskich władz.