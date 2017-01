Tragedia w Wielkopolsce. Nie żyje matka i czterech synów

W nocy z piątku na sobotę na północ od Poznania we wsi Ryczywół doszło do tragicznego w skutkach pożaru w domu wielorodzinnym. W płomieniach straciło życie czterech synów w wieku od 35 do 39 lat oraz ich 65-letnia matka. Szósta osoba wyskoczyła z okna, ocalając w ten sposób życie, jej stan jest jednak poważny. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Sprawę na bieżąco wyjaśniają policja i prokuratura.Na miejscu są także technicy.

Według informacji portalu posaltnews.pl, pożar wybuchł około godziny 23:00. – Ogień wybuchł na klatce schodowej. Emitował gazy pożarowe, które dostały się do przylegających pomieszczeń i zaskoczyły te osoby, prawdopodobnie podczas snu – wyjaśniał w rozmowie z TVN24 kapitan straży pożarnej w Obornikach Dariusz Szrama. – Możemy tylko przypuszczać, że inna pora dnia spowodowałaby, że ktoś wcześniej zauważyłby pożar i podjął interwencję. Pora nocna miała wpływ na dramatyczny bilans tego zdarzenia – tłumaczył. W akcji gaszenia pożaru uczestniczyło 7 zastępów straży pożarnej. Akcję zakończono w sobotę około godziny 5 nad ranem.