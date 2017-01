Mercedes potrącił na przejściu dla pieszych prawidłowo idącą kobietę. 28-latka zmarła. Kierowcy grozi 12 lat więzienia

28-letnia mieszkanka Wałcza została potrącona, kiedy w prawidłowy sposób przechodziła przez przejście dla pieszych. Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek 10 stycznia około godziny 06.40, na ulicy Wojska Polskiego w Wałczu. 38-letni kierujący samochodem osobowym marki Mercedes potrącił na przejściu dla pieszych prawidłowo idącą kobietę.

W wyniku zderzenia piesza poniosła śmierć na miejscu. Co prawda kierowca pojazdu nie był pod wpływem alkoholu, jednak dodatkowe badania toksykologiczne wykazały obecność amfetaminy w jego krwi. Stężenie narkotyku znajdującego się we krwi mężczyzny, można było porównać do prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Zażywanie amfetaminy może prowadzić do fałszywej oceny własnych umiejętności i podejmowania ryzykownych zachowań. Ponadto powoduje pobudzenie psychoruchowe, zawroty głowy, drżenie mięśni.

Kierujący jest mieszkańcem województwa pomorskiego. 28- letnia piesza była mieszkanką Wałcza. Wobec 38-latka sąd rejonowy zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za popełniony czyn grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 12.