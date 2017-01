Rzadki smok morski po raz pierwszy w oku kamery. Zobacz niezwykłe nagranie

Rubinowy smok morski (Phyllopteryx dewysea) jest krewnym konika morskiego. Naukowcy zidentyfikowali go w ubiegłym roku, ale brakowało dowodów na jego istnienie. Teraz udało się uchwycić zwierzę po raz pierwszy w jego naturalnym środowisku.

Naukowcy ze Scripps Institution of Oceanography oraz Western Australian Museum wybrali się na pięciodniową wyprawę w rejon południowych wybrzeży Australii, aby zdobyć więcej informacji na temat rubinowego smoka morskiego, wokół którego do tej pory krążyły jedynie plotki. Użyli małego robota, który na głębokości 50 metrów zarejestrował przedstawiciela nowego gatunku smoków morskich.

Współautor badań ze Scripps Institution of Oceanography Josefin Stiller przyznał, że niesamowitym przeżyciem było ujrzenie smoka morskiego na własne oczy. – To odkrycie jest dowodem na to, że wciąż mamy szansę na znalezienie okazów, o których nikt nigdy nie słyszał – stwierdził.