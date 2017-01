Sąd uniewinnił działaczy KOD. Groziły im prace społeczne i ograniczenie wolności

Postępowanie dotyczyło incydentu, do którego doszło w marcu ubiegłego roku podczas otwarcia wystawy pt. „Armia Skazańców” w Archiwum Państwowym w Suwałkach. W uroczystości brała udział córka generała Andersa, a zarazem kandydatka PiS w wyborach uzupełniających do Senatu Anna Maria Anders, której towarzyszyli m.in.szefowie MSWiA – minister Mariusz Błaszczak i wiceminister Jarosław Zieliński.

Podczas przemówienia córki generała osoby z plakietkami Komitetu Obrony Demokracji zaczęły wznosić okrzyki i zakłócać wystąpienie. – To nie jest miejsce na wiec wyborczy pani Anders finansowany z pieniędzy państwowych. To jest bezprawie! – krzyczał jeden z protestujących. – Gen. Anders był wielkim patriotą, łamanie prawa to nie jest patriotyzm! – dodawał.

Policja z Suwałk, która zajmowała się tą sprawą, uznała, że pięć osób naruszyło przepisy kodeksu wykroczeń. Zarzuty wobec nich dotyczą naruszania porządku w miejscu publicznym „krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem”. Policja wnosiła o ukaranie podejrzanych miesiącem ograniczenia wolności i wykonanie w tym czasie 20-40 godz. prac społecznych. W procesie jako świadek zeznawał także wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński.