Choroba Creutzfelda-Jacoba uderza w nowej formie. Zmarł 37-latek

W latach 90. w Polsce głośno było o „chorobie wściekłych krów”, która u człowieka mogła wywoływać śmiertelną chorobę Creutzfelda-Jacoba. Eksperci z University College London na łamach „New England Journal of Medicine” (NEJM) ostrzegają teraz przed nową formą schorzenia. Podobnie jak w przypadku „starego wariantu” choroby, do zakażenia może dojść wskutek spożycia skażonego mięsa, podczas przeszczepu, transfuzji krwi lub przez skażone narzędzia chirurgiczne.

Dotychczas wiadomo o jednej ofierze śmiertelnej wariantu vCJD. To 37-letni mężczyzna z Wielkiej Brytanii. Doktor Inga Zerr, która kieruje badaniami nad prionami na uniwersytecie w Getyndze, ostrzega jednak, że trzeba się spodziewać wystąpienia kolejnych przypadków.

Może być jeszcze groźniejsza

Choroba Creutzfeldta-Jakoba to schorzenie neurologiczne wywoływane przez priony. Według wszelkiego prawdopodobieństwa, jest wynikiem przeniesienia encefalopatii gąbczastej bydła (BSE) na człowieka. Po zjedzeniu skażonego mięsa zdeformowane priony mogą przedostać się do mózgu człowieka, gdzie prowadzą z kolei do deformacji prionów ludzkiego organizmu.

Jak podkreśla „Deutsche Welle”, odnotowywane wczesniej przypadki choroby Creutzfelda-Jacoba (CJD) dotyczyły osób o określonej kombinacji genów, występującej u około 40 proc. populacji. U 37-letniego Brytyjczyka, który zmarł z powodu vCJD, stwierdzono jednak inną kombinację genów. Jest ona bardziej powszechna, występuje bowiem u około 50 proc. populacji. Oznacza to, że ryzyko zachorowania na nową formę choroby Creutzfelda-Jacoba jest większe.