Ewakuacja największego warszawskiego sądu. Wyprowadzono 2 tys. osób

Około godziny 11 w piątek doszło do ewakuacji budynku największego sądu w stolicy. Na miejsce momentalnie przybyły wozy straży pożarnej, policji oraz karetki pogotowia. Przyczyną zamieszania jest tajemnicza przesyłka oraz anonimowy list z groźbami kierowanymi pod adresem konkretnych sędziów pracujących przy alei Solidarności w Warszawie. – Mamy podejrzaną przesyłkę w budynku sądu. Prowadzimy czynności sprawdzające – odpowiadał na pytanie TVN Warszawa Robert Dziubak z warszawskiej straży pożarnej.

Informację o ewakuacji potwierdziła także Ewa Leszczyńska-Furtak, rzecznik sądu. – W biurze podawczym, w jednej z przesyłek znaleziono biały proszek. Służby muszą sprawdzić co to jest, czy jest zagrożenie. Prowadzimy standardową procedurę - mówiła dziennikarzom. – Już dziś sąd nie będzie funkcjonował. Czynności sprawdzające zajmą co najmniej kilka godzin – dodała później. Przesyłką zajmuje się straż pożarna i sanepid. Pracownicy sądu podkreślają, że tego typu alarmy to „codzienność” w ich pracy.

– Ewakuowano blisko 2 tys. osób. To pracownicy sądu i interesanci. Przesyłka została już odwieziona do sanepidu, ale cały czas trwają czynności, np. dezynfekcja pokoju, w którym ją znaleziono - opisywał reporter TVN Warszawa.