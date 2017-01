Śmiertelny wypadek na stoku w Wiśle. Zginął 20-latek

Jak poinformował w rozmowie z TVP Info podkomisarz Rafał Domagała, wstępne oględziny miejsca wypadku oraz obrażeń narciarza, wykluczyły możliwość udziału osób trzecich w śmierci 20-latka z Chojnic. Dotychczas zdołano ustalić, że pochodził on z Chojnic, a Wiśle przebywał wraz ze zorganizowaną grupą.

Do wypadku, któremu uległ mężczyzna doszło 20 stycznia. Został on odnaleziony już poza trasą przez narciarza, który korzystał z wyciągu. Na miejsce zdarzenia dotarli ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy. Następnie zdecydowano o przetransportowaniu poszkodowanego śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Informacja o śmierci dotarła do policjantów z Wisły późnym wieczorem 20 stycznia.