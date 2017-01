Dwa potężne karambole na A1. Zderzyło się ponad 70 aut i ciężarówek

Według informacji RMF FM, do karamboli doprowadziła gęsta mgła. Do karambolu na autostradzie A1 doszło w obu kierunkach. Około godz. 8:40 w miejscowości Moszczenica (w powiecie piotrkowskim) na trasie w kierunku Łodzi, zderzyło się około 40 samochodów osobowych i ciężarówek. Później na tym samym odcinku autostrady w miejscowości Wola Bykowska w kierunku Częstochowy również doszło do zderzenia około 30 kolejnych samochodów. Autostrada w tamtym miejscu jest zablokowana, utworzył się także kilkukilometrowy korek. Jedno z aut spłonęło. Rozbite samochody stoją na odcinku ponad pół kilometra, to m.in. 13 ciężarówek.

Akcja ratunkowa w miejscu karambolu

Na miejscu pojawiło się osiem karetek, wysłano też śmigłowce ratunkowe. Ranne zostały 32 osoby. Jedna osoba ciężko ranna została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Lotniczego. Poszkodowani są przewożeni do szpitali w Łodzi. – Na chwilę obecną sytuacja została opanowana, wszystkie osoby poszkodowane w tym zdarzeniu zostały już wydobyte z pojazdów, bądź też otrzymały niezbędną pomoc medyczną – poinformował Maciej Dobrakowski w rozmowie z RMF FM.

– Komendanci poinformowali mnie, że na miejscu pracuje 100 policjantów oraz 70 strażaków. W razie potrzeby jesteśmy w stanie zapewnić pomoc dodatkowych funkcjonariuszy – zapewnił szef MSWiA. Z informacji MSWiA wynika, że na miejscu nie ma już poszkodowanych. Dla kierowców, którzy oczekują na policyjne oględziny rozstawiono 3 namioty. Ruchem na autostradzie kieruje policja. Samochody, które nie zostały uszkodzone mogą swobodnie zjechać przez bramki awaryjne.

Na stronie RMF FM udostępniono nagranie z miejsca wypadku: