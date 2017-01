Liroy „złapał flow” podczas wywiadu. Pewnych rzeczy się po prostu nie zapomina

Liroy-Marzec od dawna jest zaangażowany w walkę o legalizację medycznej marihuany. Niedawno mówił o niejasnej grze ze strony PiS w tej sprawie. Poseł skrytykował też pojawiające się w czasie po śmierci Tomasza Kality, który również walczył o dostęp do medycznej marihuany, propozycje ze strony rządu. Jak stwierdził „to wszystko jest w ustawie, trzeba tylko podpisać”.

Liroy zapytany o to, co stoi na przeszkodzie, aby medyczna marihuana została zalegalizowana odpowiedział, że to Ministerstwo Zdrowia, które „w taki a nie inny sposób doradza Jarosławowi Kaczyńskiemu”.

„PiS chce nas przemielić”

Następnie poseł został zapytany, czy to nie jest walka o to, że PiS nie chce, żeby była produkcja marihuany u nas w Polsce? – Tak, ściągnijmy z Izraela, z Indii – wymieniał Liroy, po czym zaczął emocjonalnie wymieniać błędy, które popełniono w przeszłości i te, które popełnia obecna ekipa rządząca. – Tak jak sprzedaliśmy kraj, opchnęliśmy wszystkie sklepy, gospodarkę. Sprzedajmy też chorych i ich śmierć – mówił. - To jest ten PiS, który chce obywatelskich spraw i dba o pacjenta. Chce nas znowu przemielić. Odnoszę się do logiki PiS-u. Gdzie jest walka o gospodarkę kraju i o obywatela? To walka o obcy kapitał i nic więcej – podkreślał Liroy.

„Złapał flow”

Wypowiedź posła Kukiz'15 szybko zauważyli internauci, którzy podłożyli pod wypowiedź posła odpowiedni podkład muzyczny. W sieci pojawiły się komentarze, że Liroy „złapał flow” i wrócił do muzycznych korzeni. W serwisie YouTube można znaleźć przerobioną wypowiedź posła.