Studniówka zakończona w policyjnym areszcie

Zdarzenie miało miejsce w nocy z soboty na niedzielę w Staszowie w woj. świętokrzyskim. Po północy dyżurny miejscowej komendy policji otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie awanturującym się na balu studniówkowym na terenie miasta. Na widok przybyłych na interwencję policjantów mężczyzna podjął próbę ucieczki. Młody człowiek po pościgu został zatrzymany przez mundurowych. W trakcie czynności zatrzymywany 26-latek znieważył interweniujących policjantów oraz odmówił podania swoich danych osobowych.

Stróże prawa ustalili później, że zatrzymany mężczyzna na balu studniówkowym wszczął awanturę i zachowywał się agresywnie wobec organizatorów, a później wobec interweniujących pracowników ochrony. Po dowiezieniu do policyjnego aresztu podał dane, jednak po sprawdzeniu okazało się, że nie są one prawdziwe. Dalsze czynności pozwoliły ustalić mundurowym, że 26-letni mieszkaniec woj. pomorskiego jest poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary pozbawienia wonności. Mężczyzna został już przewieziony do zakładu karnego, gdzie będzie oczekiwał na finał swoich sobotnich wybryków na balu studniówkowym.