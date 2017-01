Książę wykupił 80 miejsc w samolocie dla swoich sokołów. Jest nagranie

Pracownik portalu Reddit zapowiedział, że wkrótce ujawni skąd i dokąd leciał samolot, ile trwał lot i jak zachowywały się ptaki na pokładzie.

O ile dla Amerykanów i Europejczyków wykupowanie miejsc dla sokołów w samolotach może wydawać się co najmniej dziwne, przewożenie ptaków do polowań w kabinie pasażerskiej na Bliskim Wschodzie nie jest rzadką praktyką. Ptakom w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wydawane są nawet specjalne paszporty, dzięki którym mogą one podróżować m.in. do Omanu, Kataru, Maroko czy Syrii.

O podobnej sprawie głośno było już w 2013 roku także za sprawą zdjęcia umieszczonego przez użytkownika na Reddit.com. Zdjęcia z pokładu maszyny obiegły internet i szybko stały się hitem.