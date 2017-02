11-letnie uczennice prowadziły w szkolnej toalecie wideo czat z pedofilem

Kilka dni temu do policjantów z KP VII w Krakowie zgłosiła się matka 11-letniej dziewczynki, mocno zaniepokojona znajomością z dorosłym mężczyzną, którą nawiązała jej córka poprzez Internet. Dziewczynka od kilkunastu dni miała korespondować z pewnym człowiekiem, który doskonale zdając sobie sprawę, że rozmawia z dzieckiem, namawiał ją do robienia sobie rozbieranych zdjęć, w zamian wysyłając również swoje roznegliżowane fotografie. O całej sprawie kobieta dowiedziała się od matki koleżanki z klasy swojej córki. Obie dziewczynki w toalecie szkolnej prowadziły z tym mężczyzną czat wideo, podczas którego człowiek ten miał obnażać się przed dziećmi. Po uzyskaniu tej informacji kobieta zaczęła przeszukiwać telefon córki, a zawarte w nim treści potwierdziły jej obawy. Wówczas zgłosiła się na Policję prosząc o pomoc.

Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działania prowadząc czynności mające na celu ustalenie zakresu kontaktów 11-latki z mężczyzną. Biegły, który poddał badaniom telefon dziewczynki wskazał, że zawiera dużo nagich zdjęć zarówno samego sprawcy jak i 11-latki, co potwierdza charakter pedofilski tej znajomości. Do współpracy z krakowskimi policjantami przy tej sprawie przystąpili funkcjonariusze z wydziału do zwalczania cyberprzestępczości KWP w Krakowie. Policyjni specjaliści bardzo szybko ustalili, że sprawca jest mieszkańcem województwa podkarpackiego. Zaledwie dobę od zgłoszenia sprawy krakowscy policjanci zatrzymali 39-latka.

Mężczyzna przyznał, że dobrze wiedział w jakim wieku jest dziewczynka, a mimo to, nie zaprzestał korespondencji. Policjanci zabezpieczyli u podejrzewanego zarówno telefon komórkowy jak i sprzęt komputerowy aby sprawdzić czy mężczyzna utrzymywał kontakty z innymi małoletnimi poniżej 15 roku życia. Z uwagi na miejsce zamieszkania pedofila całość materiałów zebranych przez krakowskich policjantów została przekazana do Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Tam też zostaną przedstawione zarzuty zatrzymanemu mężczyźnie.