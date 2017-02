17-letni płatny morderca w rękach policji. Zabił co najmniej 30 osób

17-letni obecnie przestępca został aresztowany w mieście Cali w zachodniej Kolumbii. Policja opisuje go jako „niezwykle niebezpiecznego przestępcę”, który został schwytany wskutek trwającej cztery miesiące akcji służb. – On ma zaledwie 17 lat, a popełnił już ponad 30 zabójstw – relacjonował mediom lokalny dowódca policji Hugo Casas. Jak podkreślił, zatrzymany „jest niezwykle niebezpieczną osobą”. – Dobrze, że wreszcie go złapaliśmy i uwolniliśmy miasto od osoby, która mogła także w przyszłości łamać prawo – podkreślił policjant.

Zdaniem śledczych „Frijolito” (ttytuł popularnej w Ameryce Płd. telenoweli, od której zabójca mógł wziąć swój pseudonim – red.) zaczął zabijać, gdy był 12-latkiem. W ciągu pięciu kolejnych lat przestępczej działalności stanął na czele gangu handlarzy narkotyków i morderców, którzy terroryzowali miasto. Władze twierdzą, że ostatnią zbrodnią 17-latka było podwójne morderstwo w centrum handlowym. Obecnie „Fasolka” przebywa w zakładzie poprawczym do czasu, gdy skończy 18 lat. Wówczas zostanie przeniesiony do więzienia dla dorosłych.