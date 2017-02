34-latek od dwóch lat znęcał się nad swoją babcią. Policjanci zatrzymali go podczas domowej awantury

Policjanci prewencji z Tarnowskich Gór zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o znęcanie się nad swoją babcią. Pijany 34-latek wszczął awanturę ze swoją 74-letnią babcią. W czasie kłótni zaatakował i pobił kobietę. Ta skontaktowała się ze swoją córką – matką agresora, która powiadomiła policjantów. Wezwani na miejsce mundurowi obezwładnili awanturnika. Funkcjonariusze poddali go badaniu alkomatem, które wykazało, że zatrzymany miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu.

34-latek po incydencie trafił do policyjnego aresztu. Policjanci ustalili, że od blisko dwóch lat mężczyzna dopuszcza się przemocy fizycznej i psychicznej wobec swojej babci. 34-latek usłyszał już zarzuty i został doprowadzony do prokuratury. Prokurator objął go policyjnym dozorem. Nakazał mu też opuścić mieszkanie, w którym do tej pory przebywał wspólnie z 74-latką oraz zakazał mu zbliżania się do babci. Za przemoc domową i uszkodzenie ciała grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.