Wpadli podczas kradzieży elementów mostu. Policja znalazła przy nich m.in. amfetaminę

Do zdarzenia doszło w Klewkowie, gdzie obecnie trwa remont mostu na Bzurze. W ręce mundurowych wpadli mieszkańcy Łowicza w wieku 33 i 36 lat. Próbowali ukraść znajdujące się tam stalowe elementy konstrukcji. Część z nich zdążyli już przygotować do wywiezienia i zapakowali do samochodu.

Policjanci zabezpieczyli również samochód dostawczy służący do przewożenia skradzionych elementów. Dodatkowo przy zatrzymanych znaleziono marihuanę i amfetaminę. Jak ustalili śledczy, ci sami sprawcy kilka dni wcześniej z tego samego miejsca ukradli urządzenia i materiały budowlane. Wartość strat oszacowano na około 4500 złotych. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu.

Usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży, kradzieży oraz posiadania środków odurzających. Starszy z nich jest znany policji, był już notowany za przestępstwa przeciwko mieniu. Za taki czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prokurator Rejonowy w Łowiczu zastosował wobec podejrzanych dozór policyjny.