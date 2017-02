Na podwójnym gazie jeździli po zamarzniętym jeziorze. Auto wpadło pod lód

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór w miejscowości Ogonki. Około godziny 18 policja otrzymała zgłoszenie, że samochód, którym jeżdżono po zamarzniętym jeziorze, wpadł pod lód. Przybyli na miejsce policjanci zastali dwóch nietrzeźwych mężczyzn 46- i 22-latka.

Okazało się, że panowie wjechali swoim subaru na jezioro Święcajty, gdzie chcieli pojeździć po zamarzniętej tafli. Okazało się jednak, że lód nie był ta solidny, jak zakładali i auto w pobliżu rzeki Sapina wpadło do wody. Mężczyznom udało się uratować. Po sprawdzeniu przez policjantów alkomatem okazało się, obaj uczestnicy zdarzenia byli pod wpływem alkoholu. – Młodszy miał prawie 3 promile alkoholu, natomiast starszy blisko 0,5 promila alkoholu w organizmie. 22-latek trafił do szpitala z powodu wychłodzenia organizmu, a 46-latek został zatrzymany do wyjaśnienia w policyjnym areszcie – relacjonuje warmińsko-mazurska policja.

Z ustaleń płetwonurków, którzy zostali wezwani na miejsce zdarzenia wynika, że auto jest osadzone na dnie jeziora na głębokości około 6 metrów. Obecnie policjanci ustalają, który z mężczyzn kierował pojazdem. Dochodzenie prowadzone jest w kierunku art. 160 kk, który mówi – Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.