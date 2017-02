Rosyjska flaga nad Warszawą. Wdrapali się na wieżowiec, by ją zawiesić

Jak informują na filmiku śmiałkowie, nagranie zrealizowane zostało kilka miesięcy temu, a opublikowano je 31 stycznia na kanale na YouTubie o nazwie KosmoJack. Na trwającym blisko 12 minut nagraniu widzimy, jak mężczyźni mimo zakazu wstępu przedostali się do budynku i wyszli na jego dach, omijając ochronę.

Swój wyczyn postanowili zrealizować między 3 a 4 rano. Po dotarciu na dach wieżowca, Rosjanie wspięli się na sam wierzchołek budynku, gdzie umieścili rosyjską flagę. Na początku nagrania zastrzegli jednak, że ich gest nie ma wymiaru politycznego. Zrealizowanie całej akcji zajęło im około dwóch godzin. Na filmie nie ukrywali swoich twarzy. Przy wchodzeniu na wierzchołek blisko 200-metrowego budynku nie byli w żaden sposób zabezpieczeni.

Złota 44 to wieżowiec mieszkalny w centrum Warszawy, zaprojektowany przez architekta Daniela Libeskinda. 52-kondygnacyjny apartamentowiec o wysokości prawie 200 metrów to jeden z najwyższych budynków w stolicy. Znajduje się w nim blisko 300 apartamentów, a mieszkańcy mają do dyspozycji m.in. basem, centrum SPA, klub i taras widokowy.