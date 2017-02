Ona została ciężko ranna w zamachu, on ją uratował. Teraz biorą ślub

„W grudniu ta dwójka postanowiła się pobrać. A w środę podjęli wyzwanie zupełnie innego rodzaju: wspólnie przemierzyli 1 576 schodów na dach Empire State Building na Manhattanie, by włączyć się w zbiórkę funduszy na rzecz Challenged Athletes Foundation - fundacji, która odegrała główną rolę w powrocie do zdrowia Sdoi” – relacjonuje „NYT”.

Para spotkała się przypadkiem w tragicznych okolicznościach po zamachu w trakcie bostońskiego maratonu 15 kwietnia 2013 roku. Wskutek eksplozji dwóch bomb w pobliżu mety zginęły wówczas 3 osoby, a 260 zostało rannych. Niewiele brakowało, by najstraszniejszy los spotkał także Roseann. Prawa noga kobiety została bowiem rozszarpana, co wywołało poważne krwawienie. Świadkowie wydarzenia udzielili jej pierwszej pomocy, a do szpitala kobieta została zawieziona przez strażaków dowodzonych właśnie przez Michaela Materię. W zamieszaniu po zamachu, przy niemal 300 osobach rannych, brakowało bowiem karetek, a kobieta wykrwawiała się, leżąc na ławce.

Przez całą drogę do szpitala towarzyszył jej Michael. Strażak trzymał ją za dłoń, pocieszając i usiłując tamować krwawienie. Obrażenia okazały się na tyle poważne, że konieczna była amputacja prawej nogi Sdoi powyżej kolana. Kobieta wspomina, że Michael po kilku dniach wrócił do szpitala, by zaoferować jej pomoc. Z czasem przyjaźń przerodziła się w bardziej zażyłą relację, a 4 grudnia mężczyzna oświadczył się swojej wybrance. "The New York Post" informuje, że ślub został wstępnie zaplanowany na październik bądź listopad.