„Ucho prezesa” nie podoba się Niesiołowskiemu. „Ten program działa na korzyść PiS-u”

– Akurat prezes świetnie w serialu wypada. Ja oglądałem zwiastuny w towarzystwie kilku polityków PiS, były zabawne, śmialiśmy się – komentował produkcję Ryszard Czarnecki. – Dobrze, że się śmieją, bo trzeba się śmiać. A że się śmieją ze mnie... no tak jakby sam się wepchnąłem – komentował były premier na antenie Radia Szczecin po obejrzeniu dwóch odcinków. Prezes PiS zdradził też, które sceny wywołały u niego uśmiech. – Te, które dotyczą kota... Dostarczania mu ryb itd. Mleka, co jest całkowicie sprzeczne z faktami, jako że koty dorosłe mleka nie piją. Zresztą z kotem jest w ogóle wielkie nieporozumienie, bo ten rudy kot, który występuje w internecie jako mój, to nie jest mój kot – z rozbawieniem skomentował Kaczyński.

Robert Górski, twórca serialu satyrycznego „Ucho prezesa”, powiedział w RMF FM, że główną intencją programu, było, by „dokuczyć” prezesowi PiS, choć jak sam przyznał, przyczynił się on także „chcąc nie chcąc” do „ocieplenia wizerunku” Jarosława Kaczyńskiego. Do jego słów we wpisie na blogu odniósł się Stefan Niesiołowski.

„Jest ten kabaret wyśmiewaniem się z prezesa PiS-u i generalnie z otaczających go niedouczonych lizusów, ale na ich tle prezes wypada bardzo dobrze. Robert Górski odrzuca zarzuty o >>ocieplanie<< wizerunku i generalnie dość dobrze broni swojej niezależności. Przykro to powiedzieć, ale program ten działa na korzyść PiS-u” – stwierdził polityki Unii Europejskich Demokratów.

Niesiołowski przyznał też, że w kontekście produkcji Górskiego spotyka się z porównaniami do „Kabaretu Starszych Panów”. "Ale >>Kabaret Starszych Panów<< był apolityczny i porównywać go do >>Ucha prezesa<< mimo wszystko trudno. W Polsce obalono demokrację (na razie w wielu obszarach) i wprowadzono odrażającą choć infantylną dyktaturę – nie jest to temat do żartów" – skwitował.