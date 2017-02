Mamy powtórkę z akcji „Hiacynt”? Kampania Przeciw Homofobii odpowiada Prokuraturze Krajowej

„W swoim piśmie zastępca Prokuratora Generalnego wskazał, że w sprawach dotyczących tzw. transkrypcji, czyli wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznych aktów małżeństwa par tej samej płci prokuratorzy powinni zgłaszać swój udział w tej kategorii postępowań w celu stania „na straży praworządności”. Kampania Przeciw Homofobii, jako organizacja stojąca na straży praw osób LGBT, nie może pozwolić na to, aby 2 miliony Polek i Polaków żyło w poczuciu zagrożenia ze strony państwa” – czytamy w komunikacie.

„W naszej ocenie pismo przygotowane przez Prokuraturę Krajową ma na celu zniechęcenie osób pozostających w związkach jednopłciowych do podejmowania jakichkolwiek prób uznania ich związków w świetle polskiego prawa. Dostrzegamy w działaniach Prokuratury podobieństwo do akcji >>Hiacynt<<, która polegała na podejmowaniu przez państwo działań wymierzonych w osoby LGBT” – czytamy dalej.

„Zdaniem Kampanii Przeciw Homofobii wydanie oświadczenia przez Prokuraturę było również przedwczesne i zbędne. Nie doszło bowiem w Polsce dotychczas do wydania przez jakikolwiek organ administracji lub sąd rozstrzygnięcia, które prowadziłoby do prawnego zinstytucjonalizowania związku tworzonego przez dwie osoby tej samej płci. Nie doszło zatem do wystąpienia sytuacji, które wymagałyby tego rodzaju reakcji ze strony kierownictwa Prokuratury” – przekonują autorzy komunikatu.

„Odpowiadając na >>mobilizację<< ze strony Prokuratury chcemy zadeklarować, że Kampania Przeciw Homofobii jest gotowa udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej każdej parze, która w związku z publikacją pisma Prokuratury spotka się utrudnieniami w ochronie swoich praw” – zapewniają aktywiści.

Postępowania z udziałem prokuratorów

Prokurator Robert Hernand przypomniał wszystkim prokuratorom o konieczności uzyskania informacji o toczących się aktualnie postępowaniach w przedmiocie wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa zawartego przez osoby tej samej płci. Prowadzone są one na podstawie art. 104 Prawa o aktach stanu cywilnego. Prokuratorzy będą także ustalali, ile aktualnie toczy się postępowań o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym na wniosek osób, które zawarły małżeństwo z osobą tej samej płci za granicą. Wnioski te składane są na podstawie art. 49 Prawa o aktach stanu cywilnego.

Po uzyskaniu takich informacji prokuratorzy będą zgłaszali swój udział w takich postępowaniach. Jak podkreślił Zastępca Prokuratora Generalnego prokuratura m.in. stoi na straży praworządności (art. 2 Prawa o prokuraturze). Zadanie to realizowane jest m.in. poprzez wytaczanie powództw w sprawach cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli.