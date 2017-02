Akcja CBŚP w Rybniku. W mieszkaniu znaleziono m.in. 20 bomb lotniczych, miny przeciwpiechotne i pociski przeciwpancerne

Policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Rybniku posiadali informację, dotyczącą handlu bronią przez jednego z mieszkańców powiatu rybnickiego. W wyniku podjętych działań mundurowi zlikwidowali domowy arsenał broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych. Mężczyzna został zatrzymany.

Jak po nitce do kłębka, śledczy dotarli do osób, które kupiły od handlarza broń. W ramach prowadzonego śledztwa pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rybniku, rybniccy kryminalni współdziałając z kryminalnymi z KWP w Katowicach oraz funkcjonariuszami CBŚP Zarządu w Katowicach zatrzymali czterech kolejnych mężczyzn, którzy nielegalnie posiadali broń, amunicję oraz materiały wybuchowe.

Podczas realizacji tej sprawy policjanci zabezpieczyli między innymi ponad 520 sztuk amunicji, 20 bomb lotniczych, 3 miny przeciwpiechotne, 15 pocisków przeciwpancerno-zapalających, 10 pocisków przeciwpancerno-zapalająco-smugowych, pocisk artyleryjski z pozostałością zapalnika, odzyskując w ten sposób 4,5 kg materiału wybuchowego. Neutralizacją znaleziska zajął się Zespół Minersko-Pirotechniczny SPAP Katowice. Policjanci zabezpieczyli także rewolwer oraz istotne elementy z broni palnej typu PPSz, karabinka Mannlicher Cavocano, karabinka Mauser oraz pistoletu maszynowego MP 3008.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, Prokurator Rejonowy w Rybniku przedstawił pięciu mężczyznom w wieku od 32 do 45 lat zarzuty posiadania bez wymaganego pozwolenia broni palnej i amunicji, za co grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, mieszkaniec Pyskowic usłyszał zarzut posiadania przyrządu wybuchowego, zaś mieszkaniec powiatu rybnickiego usłyszał zarzut handlu bronią i amunicją, za co może spędzić 10 lat za kratkami.