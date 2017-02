Pary homoseksualne będą mogły adoptować dzieci. Finlandia całkowicie legalizuje małżeństwa jednopłciowe

„To jest to! Decyzją parlamentu małżeństwa jednopłciowe będą w 100 procentach ważne - od teraz do końca świata. Wszystkiego najlepszego dla nowożeńców” – życzył na Twitterze lider fińskiej Partii Zielonych Ville Niinisto. W piątek tamtejsi deputowani przyjęli przełomowe prawo, które zrównuje w prawach wszystkie związki małżeńskie, niezależnie od płci.

Decyzja fińskich parlamentarzystów oznacza, że pary gejów i lesbijek będą miały m.in. prawo do wspólnych nazwisk, dziedziczenia po sobie oraz do adopcji dzieci. Rejestrację związków jednopłciowych Finlandia umożliwiła już w 2002 roku. Pełnię praw przyznała im co prawda w 2014 roku, jednak przeciwnicy tego rozwiązania doprowadzili do ponownego głosowania. Po zebraniu przez obywateli 50 tys. głosów pod petycją w tej sprawie, odbyło się kolejne głosowanie. 120 deputowanych odrzuciło pomysł cofnięcia ustawy, 48 było przeciw. Tym samym w piątek 17 lutego 2017 roku Finlandia jako ostatni kraj skandynawski w pełni zaakceptowała małżeństwa homoseksualne.