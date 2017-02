Upiór w ratuszu. Radni wezwali egzorcystę, który ma przepędzić ducha

Opisywane zdarzenie miało wydarzyć się 3 lutego tego roku na południu Hiszpanii. Jeden z tamtejszych radnych, który został w ratuszu po godzinie 19, w pewnym momencie poczuł przejmujący chłód. – Było mi niewytłumaczalnie zimno. Założyłem kurtkę i poszedłem na górę do toalety. W korytarzu usłyszałem szelest, jakby ktoś szurał po podłodze papierami – opowiadał mediom urzędnik, prosząc o anonimowość. Mężczyzna przed zadzwonieniem na policję zrobił swoim telefonem zdjęcie z lampą błyskową, aby upewnić się, czy nikt nie kryje się w mrokach korytarza. Uzyskany obraz przeraził radnego, który natychmiast uciekł do swojego pokoju, gdzie zamknął się i oczekiwał na pomoc wezwaną telefonicznie.

Od tamtej pory sprawą ducha z ratusza żyje cała Hiszpania. Inni radni z miasteczka potwierdzili, że w danym korytarzu odczuwają dojmujący chłód. Nie pomogła wizyta mechanika, który potwierdził, że z klimatyzacją jest wszystko w porządku. Zdesperowani urzędnicy o pomoc zwrócili się więc do egzorcysty. Cała sprawa najbardziej złości burmistrza miasteczka, który nie wierzy w podobne historie. – To wszystko nie jest prawdą, wcale nie jest ''niewytłumaczalnie zimno''. To jakaś zbiorowa psychoza! – ucina wszelkie spekulacje mężczyzna.