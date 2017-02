Napad z młotkiem w ręku. Sprawcy grozi 15 lat więzienia

W piątek około godziny 15.00 dyżurny lubartowskiej komendy został zaalarmowany o rozboju, do którego doszło w salonie gier na terenie miasta. Nieznany sprawca zaatakował pracownika salonu, gdy ten zajęty był przeliczaniem pieniędzy. Cios młotkiem w głowę oszołomił pracownika, co wykorzystał napastnik kradnąc pieniądze. Jego łupem padło ponad 2 tys. złotych. Po wszystkim sprawca uciekł samochodem w nieznanym kierunku. Na szczęście zdrowiu i życiu pokrzywdzonego nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policjanci niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania sprawcy napadu. Działania przyniosły niemal natychmiastowy efekt. Niespełna cztery godziny od popełnienia przestępstwa jego sprawca był już w rękach policjantów. Okazał się nim 27-letni mieszkaniec gminy Niedźwiada.

Mężczyzna przyznał się do dokonania rozboju. Trafił do policyjnego aresztu. Policjanci w dalszym ciągu pracują nad tą sprawą. Zabezpieczane są kolejne dowody i ślady. Za dokonanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia kodeks karny przewiduje karę do 15 lat pozbawienia wolności.