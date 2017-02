Warszawiacy wściekli na wycinkę drzew w ścisłym centrum. Dzika reprywatyzacja spotyka „Lex Szyszko”

„Odnosząc się do dzisiejszej zaskakującej i całkowitej wycinki drzew i krzewów na skwerze znajdującym się przed naszym Urzędem pragnęlibyśmy wyjaśnić. Urząd Dzielnicy nie miał z ww. wycinką nic wspólnego i jest zbulwersowany, zarówno rozmiarem jak i sposobem jej przeprowadzenia. Działka, na której dokonano wycinki została przekazana kilka lat temu we władanie następcom prawnym dawnych właścicieli w wyniku postępowania reprywatyzacyjnego, którym Urząd Dzielnicy się nie zajmował - leży to bowiem w kompetencjach Ratusza” – czytamy w oświadczeniu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Poddawać nie zamierzają się za to aktywiści z organizacji Miasto Jest Nasze. Twierdzą, że chociaż na mocy nowych przepisów właściciel może dowolnie wycinać drzewa na swojej działce, to jednak nie może tego czynić w celach gospodarczych. Utrzymują jednocześnie, że wycinka została przeprowadzona w związku z planowaną budową na tym terenie. „Deweloper, który przejął działkę w niejasnych okolicznościach na skutek dzikiej reprywatyzacji wykorzystał ”Lex Szyszko„ by wyciąć drzewa i krzewy w jednym z najbardziej zanieczyszczonych rejonów miasta. Prawo zostało złamane. Drzewa zostały wycięte w celach gospodarczych. W tym miejscu chce zbudować biurowiec. Nie ma planu miejscowego od lat. Zawiadomimy dzisiaj jeszcze policję” – piszą na swoim profilu na Facebooku.