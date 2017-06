Tiger Woods zatrzymany przez policję. „Chcę przeprosić rodzinę, przyjaciół i kibiców”

W poniedziałek 29 maja o 3 w nocy policja zatrzymała do kontroli samochód, którego kierowca miał problemy z utrzymaniem kierunku jazdy. Okazało się, że za kierownicą siedzi Tiger Woods, jeden z najbardziej rozpoznawalnych sportowców w USA i na świecie. Do zatrzymania doszło niedaleko Jupiter Island na Florydzie, blisko miejsca zamieszkania golfisty.

Jak donoszą amerykańskie media, Woods prowadził swój samochód pod wpływem alkoholu, bądź narkotyków. Sam sportowiec przekonuje, że po prostu zmieszał ze sobą leki i nie spodziewał się takiej reakcji organizmu. Wyszedł z aresztu po wpłaceniu kaucji i krótko po godzinie 10 był już z powrotem w domu. Wersja z lekami jest prawdopodobna, bowiem sportowiec od dłuższego czasu zmaga się z kontuzją pleców. W ostatnich 3 latach miał już 4 operacje. Z drugiej strony wersję z używkami uzasadniają problemy osobiste Woodsa, który po wywołanym przed kilkoma laty skandalu obyczajowym przyznał, ze jest uzależniony od seksu.

„Biorę odpowiedzialność za to, co się stało. Chcę jednak, żeby opinia publiczna wiedziała, że nie chodziło o alkohol. To, co się wydarzyło, to wina niespodziewanej reakcji na przepisane mi leki. Nie wiedziałem, że połączenie leków może dać tak mocny efekt. Z całego serca chciałbym przeprosić moją rodzinę, przyjaciół i kibiców. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby taka sytuacja się więcej nie powtórzyła” – przekonywał Woods w wydanym niezwłocznie oświadczeniu.

Poniżej prezentujemy zestawione ze sobą fotografie Tigera Woodsa sprzed pierwszego skandalu z jego udziałem i dziś: