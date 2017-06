Tajemnicza śmierć 32-letniego Polaka na Malcie. Zmarł po dwóch dniach w szpitalu

Według informacji zamieszczonych na stronie internetowej dziennika “The Times of Malta”, 32-latek z Polski trafił do szpitala na wyspie Gozo 7 czerwca. Został do niego przetransportowany śmigłowcem, który przeprowadził akcję ratunkową.

Okoliczności wypadku Polaka pozostają niejasne. Wiadomo, że 7 czerwca około godziny 13:00 czasu lokalnego policja została poinformowana, że pływający w okolicach Comino (trzecia co do wielkości zamieszkana wyspa wchodząca w skład państwa Malta, która leży między wyspami Malta a Gozo – red.) potrzebuje pomocy. W trakcie akcji ratunkowej przeprowadzonej wspólnie przez policję i służby ratunkowe wykorzystano śmigłowiec, który miał podjąć mężczyznę z wody i przetransportować do szpitala. Dwa dni później, 9 czerwca, Polak zmarł.