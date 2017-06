Seryjny morderca więził ją w kontenerze przez 2 miesiące. Ujawniono nagranie z akcji ratunkowej

Policja z hrabstwa Spartanburg w Karolinie Południowej postanowiła opublikować wstrząsające nagranie, dokumentujące uwolnienie niedoszłej ofiary seryjnego mordercy Todda Kohlheppa. Kala Brown przez 2 miesiące przykuta była łańcuchem do ściany kontenera, w którym zwyrodnialec przetrzymywał ją jako swoją seksualną niewolnicę. Kobieta zgodziła się na ujawnienie swoich personaliów i zamieszczenie filmu rejestrującego akcję policji. W lutym tego roku uczestniczyła także w programie telewizyjnym, gdzie opisała ze szczegółami swoją historię. Opublikowany teraz materiał wideo ujawnia kolejne makabryczne fakty, pozwalające uświadomić sobie szaleństwo Kohlheppa.

„Todd Kohlhepp zastrzelił Charliego Carvera”

Kalę Brown odnaleziono podczas przeszukania działki Todda Kohlheppa. Śledczy usłyszeli jej krzyki, dochodzące z metalowego kontenera ustawionego na podwórku. Na filmie widzimy, jak policjanci pytają kobietę o jej partnera życiowego, który zaginął razem z nią. – Czy wiesz, gdzie jest Twój przyjaciel? – pada pytanie z ust oficera policji. – Charlie? On go zastrzelił – odpowiada cicho kobieta. – Kto go zastrzelił? – dopytują funkcjonariusze. – Todd Kohlhepp zastrzelił Charliego Carvera, trzy strzały w klatkę piersiową. Owinął go niebieski brezent i włożył do łyżki koparki. Mnie zamknął tutaj – powiedziała Kala Brown. Dodała, że morderca powiedział jej także o kilku innych ciałach zakopanych w okolicy.

Rozwiązanie sprawy sprzed 13 lat

Morderca przyznał się przed Kalą Brown do zamordowania młodego małżeństwa oraz 4 osób w sklepie motocyklowym w hrabstwie Spartanburg. Tym samym policja mogła wyjaśnić sprawę sprzed 13 lat. Kohlhepp potwierdził te informacje podczas przesłuchania i ze szczegółami opisał wystrzelenie każdego z pocisków, którymi odebrał życie 4 ludzi. Przyznał też, że porwanego w 2015 roku małżeństwa nie zabił od razu. Z 26-letniej Leigh próbował uczynić swoją seksualną niewolnicę, jednak zastrzelił ją, gdy chciała podpalić kontener ofiarowanym jej przez mordercę papierosem. Potwierdził także w rozmowie z prokuratorem, że gwałcił Kalę Brown.

Zbrodnia i kara

Kohlhepp przeprowadził się do Karoliny Południowej w 2001 roku, po odbyciu kary 14 lat więzienia za porwanie. Jego pierwszą ofiarą była 14-letnia sąsiadka, którą Kohlhepp w wieku 14 lat sterroryzował przy pomocy pistoletu, związał i zgwałcił. Szaleniec przyznał się także do zabicia mężczyzny, kiedy miał 14 lat, jednak z braku dowodów wymiar sprawiedliwości nie przedstawił mu w tej sprawie zarzutów. Ostatecznie w 2017 roku 46-letniego wielokrotnego mordercę skazano na siedmiokrotne dożywocie i dodatkowe 60 lat za gwałty i porwania.