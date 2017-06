Za gale KSW na Facebooku nawet do 2 lat więzienia. Warszawska prokuratura oskarża

Akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K. wystosowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Jesienią 2016 roku za pośrednictwem Facebooka mężczyzna nielegalnie pokazywał za darmo walki z dwóch gal KSW, z które widzowie Cyfrowego Polsatu musieli płacić w systemie pay-per view. W pewnym momencie jedną z gal na Facebooku oglądało nawet 230 tys. internautów. Szacowane straty Polsatu z powodu działalności Pawła K. miały wynieść nawet 636 tys. złotych. Według prokuratury pirackie transmisje naruszyły art. 117 ust. 1 i z art. 116 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Funkcjonariusze Sekcji do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, wspólnie z kryminalnymi z Kluczborka, 14 grudnia zatrzymali 30-latka, który bezprawnie rozpowszechniał transmisje telewizyjne gal sztuk walki KSW. Kryminalni, zajmujący się na co dzień walką z cyberprzestępczością ustalili, że zatrzymany za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych, wykorzystując możliwość streamingu obrazu, rozpowszechnił transmitowaną na żywo galę KSW, wykorzystując do tego posiadany telefon komórkowy.