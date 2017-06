Arcybiskup z Polski oddał swoje mieszkanie uchodźcom w Syrii i... zamieszkał w biurze

Papieski jałmużnik, arcybiskup Konrad Krajewski udostępnił swoje rzymskie mieszkanie znajdujące się nieopodal Placu Świętego Piotra syryjskiej rodzinie, którą chrześcijańska organizacja Wspólnota św. Idziego sprowadziła z Syrii na Półwysep Apeniński. Duchowny w tym samym czasie zamieszkał w biurze na terenie Watykanu. Jak przyznał, wpływ na decyzję miał fakt, iż w rodzinie urodziło się dziecko. – To, co zrobiłem, nie jest niczym nadzwyczajnym -zaznaczył i podkreślił, że nie ma rodziny, wobec czego udostępnienie lokum „nic go nie kosztowało”

Arcybiskup Konrad Krajewski papieskim jałmużnikiem został w 2013 roku. Na ten urząd powołał go papież Franciszek. Równocześnie nadał Polakowi tytuł arcybiskupa Benewentu. Jałmużnik jest papieskim urzędnikiem zajmującym się pomocą humanitarną i działalnością charytatywną. W dotychczasowej działalności, abp Krajewski zainicjował m.in. akcje stawiania pryszniców dla bezdomnych w okolicach Placu św. Piotra, oddania obywatelom Rzymu części watykańskiej ziemi, by mogły na nich powstać ogródki warzywne, czy rozdawanie przez McDonald's darmowych posiłków najbiedniejszym. W przeszłości duchowny był ceremoniarzem Jana Pawła II i Benedykta XVI.