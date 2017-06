„Łapki na kierownicę” - nowa akcja Policji

W Ustawie prawo o ruchu drogowym znajduje się zakaz korzystania przez kierowcę w trakcie jazdy z telefonu, który wymagałby trzymania mikrofonu lub słuchawki w rękach. Za niedostosowanie się do przepisu grozi mandat w wysokości 200 złotych i pięć punktów karnych. Policja wspólnie z firmą Yanosik postanowiła przypomnieć użytkownikom dróg o tym przepisie.

Akcja „Łapki na kierownicę” skierowana jest przede wszystkim do kierowców. Od 14 do 25 czerwca każdy zatrzymany na takim przewinieniu otrzyma ulotki z informacjami jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą takie zachowanie. – Za jazdę z telefonem w 2016 roku wystawiliśmy ponad 91 tys. mandatów. Jednak liczba kierowców popełniających to wykroczenie z pewnością jest dużo większa. Co więcej kierowcy nie są świadomi skutków takiego działania. Dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z twórcami aplikacji Yanosik oraz właścicielem marki YU!, by wspólnymi siłami uświadomić kierowcom jak bardzo niebezpieczne jest takie zachowanie na drodze – przyznał mł. insp. Armand Konieczny z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

O kampanii kierowców poinformuje również aplikacja Yanosik (korzysta z niej 1,5 mln osób - red.). W ulotce znajdują się m.in. informacje dotyczące tego, co może wydarzyć się, gdy kierowca korzysta z telefonu, gdy prowadzi pojazd.