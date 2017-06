Pożar wieżowca Grenfell. Muzułmańska społeczność przygotowała „iftar” dla poszkodowanych

Obrusy rozłożone na ulicy, a na nich napoje, pieczywo, owoce i tradycyjne dania przygotowywane przez muzułmanów w czasie ramadanu. Na postną kolację, nazywaną „iftar” lokalna społeczność muzułmańska zaprosiła nie tylko byłych mieszkańców wieżowca Grenfell, ale też wszystkich londyńczyków.

Iftar to nieodłączna część muzułmańskiego postu - ramadanu. Posiłek spożywany jest dopiero po zachodzie słońca, ponieważ w ciągu całego dnia, „od wschodu do zachodu słońca” muzułmanin powinien powstrzymać się m.in od jedzenia, picia oraz kontaktów seksualnych. Organizatorzy akcji zapewniają, że na ich kolację przyjść może każdy, kto w ostatnich dniach potrzebują wsparcia i pocieszenia. Ludzie uczestniczący w akcji przynoszą takżę ubrania, środki czystości i inne produkty potrzebne do przetrwania osobom, które w ogniu utraciły cały dobytek.

Pożar wieżowca

Brytyjskie służby kolejny dzień walczą ze skutkami tragicznego pożaru, który wybuchł w nocy z wtorku na środę w wieżowcu Grenfell Tower w zachodnim Londynie. W piątek policja poinformowała, że zidentyfikowanie wszystkich ofiar może okazać się niemożliwe. Od czwartku służby mówią, że w zgliszczach szukają już jedynie ciał.

Pożar w Grenfell Tower, budynku mieszkalnym w dzielnicy Kensington wybuchł w nocy z 13 na 14 czerwca. W akcji gaśniczej brało udział ponad czterdzieści zastępów straży pożarnej. Wciąż rośnie bilans ofiar tragedii. Komisarz londyńskiej policji Stuart Cundy podał, że obecnie potwierdzonych jest około 30 ofiar śmiertelnych, jednak służby obawiają się, że ta liczba wzrośnie. W szpitalach przebywa obecnie ponad 70 rannych, 24 spośród nich jest w stanie ciężkim.