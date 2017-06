Wyrwał z pomnika figurę dziecka i robił sobie z nią zdjęcia. Policja szuka sprawcy

Pomnik znajduje się w Gdańsku przy wejściu na Dworzec Główny. 8 czerwca nad ranem został on uszkodzony przez mężczyznę, którego do tej pory poszukuje policja. Sprawca wyrwał z postumentu jedną z figur dziecka, a następnie odstawił ją na bok i zaczął robić sobie z nią zdjęcia. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wartość uszkodzeń oszacował na kwotę ok. 3 tys. zł. Za znieważenie pomnika grozi mu kara grzywny albo ograniczenia wolności, a za uszkodzenie mienia może go spotkać kara nawet do 5 lat więzienia.

Wizerunek wandala uwieczniły kamery monitoringu, a policja publikuje teraz film i zdjęcia w nadziei, że uda się odnaleźć sprawcę. "Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości lub miejsca pobytu, proszone są o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji II w Gdańsku przy ul. Piwnej 32/35. Informacje można przekazać telefonicznie dzwoniąc na nr 58 32-14-622 lub na numery alarmowe 112 i 997, albo zgłaszając się do najbliższej jednostki Policji" - informują w komunikacie funkcjonariusze z Gdańska.