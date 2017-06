„Johnny Depp kłamał ws. przemocy wobec żony i swoich finansów”. Zeznania menadżerów pogrążą aktora?

Żądająca 7 milionów dolarów zadośćuczynienia za przemoc domową Amber Heard już wcześniej pokazała wielką determinację, by pokonać w sądzie swojego byłego męża. Publicznie pokazywała swoje sińce i ślady po pobiciu, skomponowała też list otwarty do bitych i poniżanych przez mężów kobiet. W odpowiedzi aktor zapowiedział, że zniszczy jej karierę i nie zapłaci jej już żadnego dolara. Do tej pory w procesie rozwodowym Depp zapłacił swojej partnerce ponad 5 mln dolarów. Amber Heard otrzymane pieniądze przeznaczyła na cele charytatywne.

Przez rozpętaną pomiędzy byłym małżeństwem wojnę, na światło dzienne wychodzą skrywane dotąd sekrety Deppa. Cały świat dowiedział się m.in. o jego problemach finansowych. „Robię wszystko co w mojej mocy w kwestii wakacyjnych wydatków, ale tylko tyle mogę zrobić, ponieważ muszę zapewnić moim dzieciom i rodzinie tak dobre Boże Narodzenie, jak tylko to możliwe, z oczywistych powodów. Odnośnie kwestii samolotu. Nie mam na ten moment innych opcji. Komercyjne loty z paparazzimi byłyby pieprzonym koszmarem! Wiesz, że zacznę «The Tourist», gdzieś około 15 lutego, zarobię za niego 20 milionów. Później, właściwie prosto do «Piratów z Karaibów», za które zgarnę 35 milionów, a potem jeszcze «Dark Shadows» za kolejnych 20 milionów. Mam nadzieję, że przy kwotach, które przyjdą z mojej pracy w nadchodzącym roku oraz za zakończone procesy itp. wszystko się poukłada. Co jeszcze mogę zrobić? Mam sprzedać kolekcję swoich obrazów?!” – pisał Depp w mailu do doradcy finansowego.

Inny z menadżerów aktora potwierdził, że doniesienia żony o przemocy są prawdziwe. – Johnny kłamał nie tylko w kwestii swoich finansów, ale i przemocy, której dopuszczał się wobec Amber – oświadczyła osoba z firmy TMG. – Heard chciała dowieść prawdy i sprawiedliwości, a Depp przedstawił ją jako żądną pieniędzy za wszelką cenę, zdesperowaną kobietę – tłumaczył. Dodał też, że aktor groził partnerce, szantażował ją i opłacał niektórych dziennikarzy, aby pisali teksty korzystne dla niego. Zeznał, iż Depp jednego razu mocno skopał swoją żonę.