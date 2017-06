Efekt Grenfell. W Londynie ewakuowano 800 mieszkań z 5 wieżowców

Podjęte środki ostrożności spowodowane były kontrolą bezpieczeństwa zarządzoną po tragicznym pożarze z ubiegłego tygodnia w budynku Grenfell Tower. W zdarzeniu tym śmierć poniosło 79 osób. W czwartek 22 czerwca brytyjski rząd poinformował o szeroko zakrojonej kontroli, w której sprawdzone zostanie około 600 wieżowców w całym kraju. Testy przeciwpożarowe mają potrwać około 4 tygodni.

5 ewakuowanych bloków mieszkalnych znajduje się w północnej dzielnicy Londynu - Camden. Do swoich mieszkań wrócą dopiero po ukończeniu niezbędnego remontu, za niecały miesiąc. W piątek wieczorem lokatorów z 800 mieszkań skierowano do lokalnej biblioteki i centrum sportu, gdzie stworzono centrum kryzysowe. Jak zaznaczono, władze dzielnicy zapewnią mieszkańcom zakwaterowanie zastępcze w innych nieruchomościach, które należą do miasta lub w komercyjnych hotelach.

Tragiczny pożar Grenfell Tower

Pożar w Grenfell Tower, budynku mieszkalnym w dzielnicy Kensington, wybuchł w nocy z 13 na 14 czerwca. W akcji gaśniczej brało udział ponad czterdzieści zastępów straży pożarnej. W tragedii zginęło blisko 80 osób.

Według wstępnych ustaleń śledczych, przeprowadzony w 2014 i 2015 roku remont elewacji wieżowca mógł się w znacznym stopniu przyczynić się do tragedii. Podczas prac modernizator miał wówczas użyć materiałów podatnych na działanie ognia. Po tym, jak zapaliła się pianka pokrywająca elewację wieżowca, do każdego mieszkania w budynku mógł dostać się cyjanowodór w śmiertelnych ilościach.

Nadinspektor Fiona McCormack w piątek poinformowała, że to uszkodzona lodówka marki Hotpoint była bezpośrednią przyczyną pożaru. Śledczy wykluczyli możliwość podpalenia.