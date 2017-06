Odra zabiła chorego na białaczkę 6-latka. Rodzice nie zaszczepili jego rodzeństwa

Walka o życie chłopca zaczęła się 15 marca w szpitalu w Monzy. Chłopiec trafił na oddział intensywnej terapii. Jego układ odpornościowy był bardzo osłabiony ze względu na białaczkę, na którą chorował. Mimo to, rodzice 6-latka zdecydowali się nie szczepić swoich dzieci przeciwko odrze. Prawdopodobnie to rodzeństwo chłopca zaraziło go chorobą.

Lekarze z Monzy wskazują, że z białaczką wygrywa około 85 procent pacjentów. Chłopiec mógł z tego wyjść, gdyby nie to, że zaraził się odrą od swoich braci. Rodzice chłopca należeli do przeciwników szczepionek, byli przekonani, że mogą one wywołać m.in. autyzm.

W 2017 roku włoski rząd przyjął dekret nakazujący szczepienie dzieci przeciwko odrze. Jest możliwość zaszczepienia dzieci w szkołach. Statystyki z 2015 roku wskazują, że 85,3 procent obywateli Włoch szczepi swoje dzieci przeciwko odrze, podczas gdy Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby powinien być osiągnięty próg co najmniej 95 procent.

Odra to wysoce zaraźliwa choroba zakaźna wieku dziecięcego wywoływana przez należący do rodziny paramyksowirusów wirus odry. Zidentyfikowano 21 jego szczepów. Do szerzenia się zakażenia dochodzi drogą kropelkową. Okres inkubacji trwa zwykle 9-14 dni. Wirus dostaje się do organizmu przez jamę nosowo-gardłową i zakaża komórki nabłonka oddechowego, replikuje się też w okolicznych skupiskach tkanki limfatycznej, 5-7 dni po zakażeniu dochodzi do wiremii.