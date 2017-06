Chciała je ukarać, więc zamknęła w rozgrzanym samochodzie. Dzieci zmarły

W piątek 23 czerwca szeryf hrabstwa Parker w Teksasie w Stanach Zjednoczonuych aresztował 24-letnią Cynthię Marię Randolph. Dzieci kobiety przed miesiącem zmarły w rozgrzanym samochodzie. Policja po dodatkowym śledztwie stwierdziła, że to matka je tam zamknęła. Jak się okazuje, zrobiła to, „by dać im nauczkę”. Przypomnijmy, że chodzi o 2-letnią dziewczynkę i 16-miesięcznego syna.

W toku śledztwa policja ustaliła, że Randolph zamknęła auto z dziećmi w środku, kiedy córka nie chciała wyjść za nią z samochodu. Sama zostawiła bawiące się w wozie dzieci i zapaliła marihuanę. Kiedy ocknęła się ze snu po kilku godzinach, odnalazła martwe dzieci na tylnych siedzeniach samochodu. Aby upozorować tragiczne zdarzenie, wybiła szybę.

„W czasie kilku przesłuchać Randolph zmieniała kilkukrotnie wersję wydarzeń, które doprowadziły do śmierci jej dzieci” - czytamy w komunikacie biura szeryfa. Pierwotną wersją kobiety było zrzucenie winy na dzieci, które same miały wejść do samochodu i tam się zatrzasnąć.