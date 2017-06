Policjant uratował 8 skrajnie wycieńczonych szczeniąt zamkniętych w bagażniku. Właściciel trafił do aresztu

Początek interwencji policjantów dała informacja o samochodzie pozostawionym na parkingu jednego z lubuskich hipermarketów. Z jego bagażnika miały dobiegać piski i skomlenia. Zanim funkcjonariusze zdecydowali o rozbiciu szyby, próbowali nawiązać kontakt z właścicielem auta poprzez system megafonów zainstalowany w sklepie. W związku z faktem, iż temperatura na zewnątrz sięgała 30 stopni Celsjusza, a piski i skomlenia narastały, mundurowy podjął decyzję o natychmiastowej akcji – rozbił szybę, by pomóc zwierzętom.

Tuż po zbiciu szyby i wpuszczeniu świeżego powietrza do auta, na ręce policjanta zaczęły wchodzić małe psy – w bagażniku znajdowało się 8 dwumiesięcznych szczeniąt. Psy,znajdowały się we własnych odchodach, wyglądały na osłabione i wycieńczone. Wezwany na miejsce weterynarz stwierdził, iż interwencja została podjęta w ostatniej chwili – gdyby nie ona, psy zdechłyby z wycieńczenia. Także policjant, który wyciągnął je z rozgrzanego samochodu, a który od wielu lat na co dzień pracuje z policyjnymi psami, stwierdził po wszystkim, że nigdy nie słyszał tak przeraźliwego pisku i skomlenia zwierzęcia.

Mężczyzna, który zostawił psy w rozgrzanym samochodzie, prawdopodobnie usłyszy zarzut znęcania się nad zwierzętami, za co grozi kara do 2 lat więzienia. Jak ustalili policjanci pieski, bez klatki, na brudnej szmacie, bez żadnego zabezpieczenia, podróżowały z 29 - latkiem, który chciał zwierzęta sprzedać w Niemczech. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a pieski są w trakcie leczenia.

Galeria:

Uratowane przez policję szczenięta