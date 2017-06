Za motocyklistą frunęły pieniądze. Z plecaka wypadło 8 tys. zł, pozbierał je policjant

Do zdarzenia doszło w ostatnią niedzielę, 25 czerwca, około godz. 16 w podelbląskiej miejscowości Janowo na drodze krajowej numer 7. Tam policjant, po służbie, który jechał w stronę Elbląga został wyprzedzony przez motocyklistę. Gdy motocyklista był w oddali, z jego plecaka zaczęły wypadać dokumenty i banknoty. Plecak najprawdopodobniej otworzył pęd powietrza. Policjant z Nowego Dworu Gdańskiego zatrzymał się i z dwoma innymi osobami, które również widziały zdarzenie zaczął zbierać rozrzucone na jezdni banknoty i paragony fiskalne.

Zebrane przedmioty zawiózł następnie do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu i przekazał je dyżurnemu. Na miejscu okazało się, że zebrane pieniądze opiewają na kwotę blisko 8 tysięcy złotych. Wraz z pieniędzmi zebrane zostały również paragony fiskalne. To na ich podstawie ustalono, że gotówka to utarg ze sklepów spożywczych. Ustalono tym samym właściciela sklepu, któremu pieniądze zostaną zwrócone.