Porwali dziewczynkę sprzed domu. „Chcieli wywieźć ją w góry i zabić”

Departament Policji z miasta Whittier w Kalifornii potwierdza, że śledczy zajmują się porwaniem 12-letniej dziewczynki. Śledczy przekazali, że dziecko w poniedziałek około 9:30 rano bawiło się w pobliżu swojego domu. W pewnym momencie do 12-latki od tyłu podszedł mężczyzna, złapał ją i zaciągnął do samochodu. Porywacze odjechali, ale po jakimś czasie zatrzymali się i wyszli z pojazdu. Wtedy dziecku udało się uciec. 12-latka biegła wzdłuż drogi, aż w końcu natknęła się na kogoś, kto pomógł jej wrócić do domu. Dziecko później w rozmowie z policją potwierdziło, że w aucie było dwóch mężczyzn.

Rodzice dziewczynki w rozmowie z kanałem FOX11 stwierdzili, że jeden z porywaczy powiedział do ich dziecka zanim uciekło z samochodu, że zamierzają 12-latkę wywieźć w góry i zabić. Śledczy weryfikują zeznania dziewczynki i jej opiekunów. Sprawdzają, czy można je uznać za wiarygodne.

Policja z Whittier szuka dwóch mężczyzn, którzy mają związek ze sprawą. Opublikowano ich wstępne portrety pamięciowe. Funkcjonariusze proszą wszystkich, którzy mogą mieć informacje na ich temat o zgłaszanie się do śledczych.