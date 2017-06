Powstał symbol dla toalety neutralnej płciowo. Jak wygląda?

Twórcy symbolu podkreślają, że został on pomyślany w celu uwzględnienia płciowej różnorodności. Organizacja nawołuje, by zamieszczać znak w toaletach w miejscach publicznych oraz w przymierzalniach, by ułatwić osobom o niesprecyzowanej płci korzystanie z takich miejsc.

Autorem projektu jest Pekka Pippo, a efekt jego pracy można pobrać ze strony internetowej organizacji Culture for All. Grafik współpracuje ze środowiskami LGBT i jak twierdzi, jego pomysł został doceniony przez Setę – organizację skupiającą reprezentantów środowisk LGBT w Finlandii. Logo składa się z połączonych symboli płci męskiej i żeńskiej, które układają się w znak nieskończoności. Miedzy nimi znajduje się okręg.

Organizacja zachęca wszystkich do korzystania z symbolu, który udostępniany jest bezpłatnie. Sam Piippo przekonuje, że tradycyjny podział na toalety męskie i damskie jest obecnie bezużyteczny, ponieważ obecnie wiele osób nie identyfikuje się z żadną z płci i ma problem podczas wyboru toalety. – Dobre oznaczenie daje ludziom pewność, że robią dobrze – skomentował, nawiązując do rozterek osób mających problem z identyfikacją płciową.